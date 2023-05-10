В Кузбассе будут развивать школьный познавательный туризм

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Кузбасс вошел в число регионов-участников Всероссийской программы «Классная страна». Об этом сообщили в пресс-службе администрации регионального правительства.

На участие в «Классной стране» подали заявки 38 регионов из возьми федеральных округов. В итоге экспертный совет определил 21 регион, в том числе Кузбасс, которые разработают познавательные и профориентационные программы путешествий для детей и молодежи.

Отмечается, что определены пять направлений для познавательного туризма: «История и патриотизм», «Культура», «Экология», «Наука», «Спорт и здоровый образ жизни».

- Кузбасс — регион с богатой историей и культурой, уникальной природой. Каждый сможет найти что-то интересное здесь — от археологии до собственного центра управления полетами кузбасского спутника, — отметил губернатор Сергей Цивилев.

По его мнению, в последние годы в России активно развивается внутренний туризм, это дает возможность жителям лучше узнать свою страну. Глава региона выразил уверенность, что участие во всероссийском проекте «Классная страна» поможет сделать Кузбасс более привлекательным для молодежи.