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НовостиОбщество10 мая 2023 6:33

Сергей Цивилев: Сабантуй в Кузбассе соберет более тысячи участников со всей России

Основные торжества пройдут в Крапивинском округе и в Кемерове
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

На праздновании XXIII Федерального и III Международного шахтерского Сабантуя в Кузбассе ожидается более тысячи делегатов со всей России. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

В программе Сабантуя 200 культурных и спортивных мероприятий. Начнутся праздничные события 15 июня, а основные торжества пройдут 30 июня в деревне Кабаново Крапивинского округа и 1 июля —на Московской площади в Кемерове.

По словам главы Кузбасса Сергея Цивилева, на праздник приглашены тысячи делегатов из всех регионов страны, включая татарскую общину Горловки.

- Проведение Сабантуя развивает в обществе уважение и интерес к культурному наследию других народов. Это важная задача, которая способствует укреплению единства и духовной общности в дружной многонациональной семье России, — отметил губернатор.