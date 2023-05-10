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НовостиОбщество10 мая 2023 7:18

На прошедших праздниках 29 кузбассовцев «подарили» мошенникам еще восемь миллионов рублей

Одно из киберпреступлений произошло в Кемерове. Житель города лишился миллиона
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Телефонные мошенники продолжают обманывать доверчивых кузбассовцев

Телефонные мошенники продолжают обманывать доверчивых кузбассовцев

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По сообщению кузбасских полицейских в прошедшие праздники 29 жителей региона, поддавшись на уловки телефонных мошенников, лишились восьми миллионов рублей. Одной из жертв аферистов стал кемеровчанин. У него украли миллион.

Все по известной схеме, кемеровчанину позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил о блокировке его личного кабинета во избежание кражи денег.

- Для разрешения ситуации мошенник посоветовал кемеровчанину установить специальное приложение для прохождения идентификации личности. Мужчина все рекомендации беспрекословно выполнил. А вот аферист с помощью этой программы получил удаленный доступ к его телефону и оформил на него несколько кредитов на сумму более одного миллиона рублей. Сейчас его ищут. Возбуждено уголовное дело, - пояснили обстоятельства мошенничества в пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что с начала года аферисты похитили у жителей Кузбасса свыше 605 миллионов рублей.

- В отношении кузбассовцев совершено 2 930 киберпреступлений, - добавили в силовом ведомстве Кемеровской области.