Фото: кадр Инцидент Кемерово / ВКонтакте

В Кемерове усилят охрану самолета Миг-29 в парке Жукова после того, как подростки бегали по корпусу истребителя. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое 9 мая, на котором запечатлены дети, бегающие по фюзеляжу самолета. На кадрах видно, что корпус Миг-29 качается под тяжестью подростков.

В городской администрации отметили, что последствия действий детей и их родителей оценит специальная комиссия.

- Истребитель будет заново закреплен, а его охрана усилена, - сообщили в мэрии.