«Русский гений»: в Кемерове в концертном исполнении прозвучит опера Сергея Рахманинова «Алеко»

Фото: ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова»

В рамках фестиваля «Русский гений», посвященного 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, в концертном исполнении прозвучит опера «Алеко».

Фото: ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова»

Первой оперной работой Рахманинова был очарован великий оперный драматург Петр Чайковский, он всеми силами помогал композитору в подготовке произведения к постановке. Работу оперного дебютанта ждал невероятный успех у публики. «Алеко» молодого композитора покорила слушателей задушевным «рахманиновским» мелодизмом, взволнованной лирикой, свойственной ему эмоциональной искренностью и глубиной передачи чувств героев. Все это являлось не только свидетельством плодотворного развития национальных оперных традиций, прежде всего Чайковского, но и самобытности Рахманинова. Сильнейшее впечатление на собравшихся в театре зрителей произвел и горячий прием, оказанный опере П. И. Чайковским, который аплодировал стоя, «высунувшись из ложи», как вспоминал позже С. Рахманинов.

Концерт доступен по Пушкинской карте.

Программа:

Одноактная опера Сергея Васильевича Рахманинова на либретто В.И.Немировича-Данченко, основанное на поэме А.С.Пушкина «Цыганы».

Исполнители:

Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса

Губернаторский камерный хор

Солисты: Наталья Кузнецова (сопрано), Олег Маликов (баритон), Евгений Дмитриев (бас), Дмитрий Ганин (тенор).

12+