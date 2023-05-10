В столице Кузбасса снесут несколько зданий и сооружений

В Кемерове снесут незаконные постройки Фото: Александр ХИТРОВ

В Кемерове снесут несколько незаконных построек. Соответствующее постановление подписал мэр города Дмитрий Анисимов.

В частности, в документе, опубликованном на сайте кемеровской мэрии, четко говорится, что постройки, подлежащие сносу, возведены в свое время на земельных участках без правоустанавливающих документов.

Речь идет о нескольких строениях, расположенных неподалеку от 36-го дома по улице Сибирской. Кроме того, ликвидируют несколько зданий, находящихся рядом с 39-м домом по улице Иркутской.

Как пояснили в администрации Кемерова, незаконные постройки снесут к концу лета текущего года.