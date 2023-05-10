В Кузбассе водитель BMW сбил 13-летнего подростка на электросамокате

Фото: ГИБДД Кузбасса.
В Новокузнецке водитель BMW сбил подростка на электросамокате. Обстоятельства аварии рассказали в ГИБДД Кузбасса.
ДТП произолшло 9 мая около 14:20 на улице Орджоникидзе. По предварительным данным, 42-летний водитель BMW проезжал перекресток на зеленый свет и сбил 13-летнего водителя электросамоката, который ехал на красный свет. В результате столкновения подросток получил различные травмы и был доставлен в больницу.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Госавтоинспекции Кузбасса напомнили водителям средств индивидуальной мобильности, что перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиваться.