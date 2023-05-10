Жители Кузбасса узнают тайны симфоний

Фото: ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова».

В субботу, 20 мая, в филармонии Кузбасса состоится концерт «Тайны пятых симфоний». Начало в в18:00.

Зрителям расскажут о рождении и жизни великого музыкального жанра, который в течение нескольких веков остается для многих композиторов главным. Любители классической музыки узнают, как понять содержание симфонии; что такое программная симфония, по каким нормам и правилам она строится и многое другое. Однако в концертах цикла звучат не только симфонии. Зрители также познакомятся с другими жанрами симфонической музыки: сюитами, симфоническими поэмами, увертюрами великих композиторов.

В программе: Д. Шостакович

Симфония № 5

Сюита из балета «Болт».

Концерт доступен по Пушкинской карте.

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