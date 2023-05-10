Жители Кузбасса узнают тайны симфоний

Фото: ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова».
В субботу, 20 мая, в филармонии Кузбасса состоится концерт «Тайны пятых симфоний». Начало в в18:00.
Зрителям расскажут о рождении и жизни великого музыкального жанра, который в течение нескольких веков остается для многих композиторов главным. Любители классической музыки узнают, как понять содержание симфонии; что такое программная симфония, по каким нормам и правилам она строится и многое другое. Однако в концертах цикла звучат не только симфонии. Зрители также познакомятся с другими жанрами симфонической музыки: сюитами, симфоническими поэмами, увертюрами великих композиторов.
В программе: Д. Шостакович
Симфония № 5
Сюита из балета «Болт».
Концерт доступен по Пушкинской карте.
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