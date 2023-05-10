От кузбассовцев в соцсети Сергея Цивилева в апреле поступило свыше трех тысяч сообщений

Сергей Цивилев всегда открыт для жителей Кузбасса Фото: Архив "КП"

В апреле через соцсети к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву обратились 1600 жителей Кемеровской области, еще 1490 комментариев поступило по итогам его пресс-конференции, состоявшейся 11 апреля.

Больше всего обращений на тысячу человек поступило из Кемерово, Ижморского и Кемеровского районов.

Больше всего (21,6% обращений) людей волнует качество дорог. Кузбассовцы попросили отремонтировать отдельные участки. Кроме того свыше 21% обратившихся к Сергею Цивилеву попросили его помочь решить вопрос по укомплектованности поликлиник узкими специалистами и решить технические проблемы с записью к врачу.

- Ни одно обращение от людей не остается без внимания. Они пишут о самых острых, актуальных для них проблемах. А соцсети - самая удобная площадка, и реагировать на такие сообщения нужно незамедлительно, - отметил Сергей Цивилев.

«Кроме того, 11 апреля в соцсетях показали пресс-конференцию Сергея Цивилева, в ходе которой он ответил на вопросы, связанные с поддержкой участников СВО, их родных и близких, устранением кадрового дефицита в медицинских организациях, раскрытием потенциала подрастающего поколения. По итогам просмотра подписчики оставили 1490 комментариев, ответы на них в онлайн-режиме давали профильные министерства и главы городов и районов, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса.