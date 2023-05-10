Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 9:22

От кузбассовцев в соцсети Сергея Цивилева в апреле поступило свыше трех тысяч сообщений

Ни одно из них не осталось без внимания губернатора
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Сергей Цивилев всегда открыт для жителей Кузбасса

Сергей Цивилев всегда открыт для жителей Кузбасса

Фото: Архив "КП"

В апреле через соцсети к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву обратились 1600 жителей Кемеровской области, еще 1490 комментариев поступило по итогам его пресс-конференции, состоявшейся 11 апреля.

Больше всего обращений на тысячу человек поступило из Кемерово, Ижморского и Кемеровского районов.

Больше всего (21,6% обращений) людей волнует качество дорог. Кузбассовцы попросили отремонтировать отдельные участки. Кроме того свыше 21% обратившихся к Сергею Цивилеву попросили его помочь решить вопрос по укомплектованности поликлиник узкими специалистами и решить технические проблемы с записью к врачу.

- Ни одно обращение от людей не остается без внимания. Они пишут о самых острых, актуальных для них проблемах. А соцсети - самая удобная площадка, и реагировать на такие сообщения нужно незамедлительно, - отметил Сергей Цивилев.

«Кроме того, 11 апреля в соцсетях показали пресс-конференцию Сергея Цивилева, в ходе которой он ответил на вопросы, связанные с поддержкой участников СВО, их родных и близких, устранением кадрового дефицита в медицинских организациях, раскрытием потенциала подрастающего поколения. По итогам просмотра подписчики оставили 1490 комментариев, ответы на них в онлайн-режиме давали профильные министерства и главы городов и районов, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса.