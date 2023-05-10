Кузбасский фестиваль «ПесниZаРодину» по числу участников превосходит все ожидания

Всекузбасский песенный фестиваль объединил 18 тысяч человек

В Кузбассе продолжаются муниципальные отборочные туры регионального фестиваля - конкурса «ПесниZаРодину» В городах и районах уже прошли 96 отборочных туров, в которых приняли участие 18,7 тысячи жителей Кузбасса.

- Количество участников превосходит все ожидания, ведь изначально прогнозировалось менее 16 тысяч участников. Это еще раз подтверждает любовь кузбассовцев к патриотической песне, - рассказали «КП-Кемерово» организаторы Всекузбасского песенного фестиваля - конкурса.

Наиболее популярными номинациями конкурса стали «Военно-патриотическая песня» и «Лучшая песня о России».

- «ПесниZаРодину» - это больше, чем просто конкурс - через песни проявляется любовь к Родине. Кузбасс - поющий регион, и у нас много талантов, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

До конца мая в рамках муниципального этапа пройдет еще 29 концертов с участием исполнителей разных возрастов и сфер деятельности. После завершения приема заявок начнется вторая часть муниципального отбора, которая продлится до конца июля.