Вертикальное фермерство: эксперты рассказали, как запустить свою сити-ферму

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Почему вертикальное фермерство становится все более востребованным? Оно эргономично, имеет низкий риск потери урожая, позволяет экономить природные ресурсы, а за счет закрытого автоматизированного микроклимата продукция устойчива к вредителям.

Сегодня технологии позволяют выращивать на сити-фермах многие культуры: зелень, травы, клубнику, овощи, грибы, цветы. Но, по прогнозам, в ближайшие 10 лет наиболее высокие темпы роста будет показывать рынок зеленных культур. Это связано с растущим потреблением зелени и салатов. К 2030 году жители городов России будут съедать в среднем 12 кг свежей зелени в год (сейчас - 7-8 кг).

По мнению самих участников рынка, для запуска бизнеса может хватить 500 тыс. рублей. Основательница ижевской сити-фермы «Зеленая фея» Мария Дмитриева рассказала, что в месяц можно рассчитывать на выручку до 150 тыс. рублей, а сам бизнес окупает себя за 2 года. При планировании бизнеса обязательно нужно понимать каналы сбыта и изучить спрос. Мария содержит собственный розничный магазин, участвует в ярмарках, продвигает свой бренд через социальные сети и маркетплейс фермерской продукции Свое Родное.

Основатели удмуртского КФХ «За Зелень!» Татьяна и Роман Кирдяновы отмечают, что порог входа в бизнес зависит от выбранных культур для выращивания: так, в 60 тыс. рублей обойдется 1 гидропонная установка стеллажного типа, а вот профессиональная всесезонная теплица на 450 кв. м потребует 5-6 млн рублей. Средний доход в отрасли супруги оценивают в 200 тыс. рублей.

По оценкам экспертов РСХБ, верхний порог входа в сити-фермерство редко превышает 10 млн рублей,