В Кузбассе увеличат производство тактических накидок для участников СВО

В Кузбассе увеличат производство тактических накидок для бойцов СВО

В Кузбассе разработают отраслевой заказ на пошив тактических накидок для участников СВО. Пошивом спецодежды займется одно из беловских швейных предприятий.

- Тактические накидки, состоящие из нескольких слоев разных по составу тканей, помогают солдатам на некоторое время стать неуловимым для квадрокоптеров с тепловизорами, а значит оставаться живыми. Сама по себе тактическая накидка легкая, к тому же она свободно может трансформироваться в подушку и в спальный мешок, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс - службе администрации Кузбасса.

Сегодня в регионе подобные тактические накидки шьют еще в Кемерове

Напомним, разработанная в регионе система государственных отраслевых заказов предусматривает детальное и прогнозное планирование работы предприятий региона.

- В данном случае решаются сразу две задачи: обеспечение стабильной работы предприятия и помощь кузбасским военнослужащим в зоне проведения СВО, - добавил глава Кузбасса.