Для кемеровчан замешают хит-коктейль

«Органный хит-коктейль» состоится 19 мая. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Филармония Кузбасса приготовила для кемеровчан и гостей города не совсем обычный концерт органной музыки. Поэтому и название у будущего концерта, который состоится в пятницу, 19 мая, соответствующее: «Органный хит-коктейль».

В программе: немецкие и французские токкаты, неоклассические стилизации и знаковые барочные мелодии, шедевры эстрадно-симфонического жанра и киномузыка — это далеко не все ингредиенты финального в сезоне концертного коктейля «на бис».

Исполнители:

лауреаты международных конкурсов

Елена Шевченко, орган

Дмитрий Ушаков, орган

Елена Корчуганова, сопрано

Евгений Дмитриев, бас

струнный квартет «Элегия» (художественный руководитель Сергей Саган).

Начало концерта в 18.30. Обратите внимание, билеты на него можно приобрести по «Пушкинской карте». А еще можно посетить концерт даже с маленькими детьми: его возрастная категория - 0+.