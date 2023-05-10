Пожизненное наказание грозит новокузнечанину за содержимое в гараже

Закон для наркодельцов суров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожизненное наказание грозит новокузнечанину за нарколабораторию, оборудованную в арендованном им гараже на улице Аульской.

В Кемеровской области перед судом предстанет местный житель, который оборудовал нарколабораторию в гараже.

Обвиняемый приобретал запрещенные средства для личного пользования, а затем решил производить их самостоятельно. Инструкцию по изготовлению зелья нашел в Интернете. При обыске у мужчины изъяли лабораторное оборудование - канистры из-под прекурсоров, а также готовое наркотическое средство, общая масса которого составила около 370 граммов. Факты сбыта наркотических веществ были четко подтверждены, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Уголовное дело направлено в суд.