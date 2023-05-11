Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 1:43

Самолет Новосибирск - Кемерово вернулся в аэропорт после вылета

Прокуратура начала проверку
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет авиакомпании компании S7, следовавший из Новосибирска в Кемерово, вернулся в аэропорт после вылета. Проводится проверка.

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, около 13.00 борт вернулся в аэродром вылета по техническим причинам. По каким именно – не уточняется. Более 130 пассажиров ожидали вылета из Новосибирска. Позже они были отправлены другим рейсом.

- В этой связи Новосибирской и Кемеровской транспортными прокуратурами проводятся надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов и соблюдению прав пассажиров в связи с задержкой соответствующих рейсов, - говорится в сообщении прокуратуры.