Самолет Новосибирск - Кемерово вернулся в аэропорт после вылета

Фото: архив "КП" Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет авиакомпании компании S7, следовавший из Новосибирска в Кемерово, вернулся в аэропорт после вылета. Проводится проверка.

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, около 13.00 борт вернулся в аэродром вылета по техническим причинам. По каким именно – не уточняется. Более 130 пассажиров ожидали вылета из Новосибирска. Позже они были отправлены другим рейсом.

- В этой связи Новосибирской и Кемеровской транспортными прокуратурами проводятся надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов и соблюдению прав пассажиров в связи с задержкой соответствующих рейсов, - говорится в сообщении прокуратуры.