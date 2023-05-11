В Кузбассе наградили семиклассника, спасшего детей при пожаре

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев наградил семиклассника из Осинников Артема Наймана, который спас детей при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Инцидент произошел 6 марта. Артем увидел, что горит частный дом и помог трем детям, находившимся внутри, выбраться на улицу.

Глава региона вручил школьнику медаль «Надежда Кузбасса».

- У нас растет достойное поколение — смелое, умное и инициативное. Такие парни делают наш Кузбасс лучше. Огромная благодарность родителям за воспитание Артема — у вас растет настоящий мужчина, — сказал Сергей Цивилев.