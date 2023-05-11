В Кемерове начали бетонирование опор нового автомобильного моста через Искитимку

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове строители приступили к бетонированию первой из четырех опор нового моста через Искитимку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Автомобильный мост, получивший название Театральный, соединит Притомский проспект и улицу Мичурина. Его строительство началось два месяца назад. На сегодняшний день там уже обустроены буронабивные сваи, ведется устройство насадок и ригелей на опоры. Вскоре специалисты приступят к сборке металлоконструкции пролетного строения.

Фото: администрация г. Кемерово.

Завершаются работы по устройству подходов к мосту. Специалисты устанавливают бортовой камень и переобустраивают инженерные сети, в ближайшее время займутся основанием тротуаров и освещением.

Планируется, что строительство моста завершится в этом году.