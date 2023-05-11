В Кузбассе будут судить мужчину, который убил девушку 18 лет назад

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Белове под суд пойдет 36-летний мужчина, совершивший убийство в 2005 году. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла за городом, вблизи трассы Ленинск-Кузнецкий – Киселевск. Мужчина накинул 21-летней знакомой веревку на шею, задушил и скрылся с места преступления. Останки погибшей девушки были обнаружены спустя два года.

Мужчина скрывался от органов предварительного расследования и был объявлен в федеральный розыск. Найти преступника удалось только в декабре 2022 года, когда он попытался воспользоваться поддельными правами.

Сейчас уголовное дело передано в суд.