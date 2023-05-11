Оживленный кемеровский перекресток стал безопаснее для пешеходов

Фото: администрация г. Кемерово.
В Кемерове у светофора, установленного на пересечении проспекта Ленина и улицы 50 лет Октября, появилась выделенная пешеходная фаза. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
С сегодняшнего дня водители и пешеходы будут двигаться на данном перекрестке следующим образом:
Первая фага – едет транспорт по проспекту Ленина в оба направления;
Вторая фаза - движение транспорта по проспекту Ленина (от улицы Дзержинского);
Третья фаза – транспорт едет по улице 50 лет Октября;
Четвертая фаза - движение пешеходов.