Оживленный кемеровский перекресток стал безопаснее для пешеходов

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове у светофора, установленного на пересечении проспекта Ленина и улицы 50 лет Октября, появилась выделенная пешеходная фаза. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С сегодняшнего дня водители и пешеходы будут двигаться на данном перекрестке следующим образом:

Первая фага – едет транспорт по проспекту Ленина в оба направления;

Вторая фаза - движение транспорта по проспекту Ленина (от улицы Дзержинского);

Третья фаза – транспорт едет по улице 50 лет Октября;

Четвертая фаза - движение пешеходов.