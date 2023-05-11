12 мая сотрудники ГИБДД проведут в Кемерове массовые проверки

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 мая в Кемерове пройдут массовые проверки на дорогах. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Рейды будут направлены, прежде всего, на пресечение таких грубых нарушений, как перевозка детей-пассажиров и «нетрезвое» вождение.

В кемеровской Госавтоинспекции напомнили, что дети до 7 лет должны перевозиться только с использованием автокресла. Старше 7 лет - на переднем сиденье должны быть пристегнуты с помощью удерживающих систем, на заднем – штатными ремнями безопасности. Штраф за данное правонарушение составляет 3 тысячи рублей.

Для пьяных и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования водителей предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. На нетрезвых автомобилистов, кто на момент задержания уже был лишен прав за пьяную» езду, могут завести уголовное дело в соответствии со ст. 264.1 УК РФ

- Уважаемые автомобилисты, не пренебрегайте соблюдением Правил дорожного движения. Ответственное поведение на дороге поможет обеспечить безопасность не только вам, но и другим участникам! – призвал начальник ОГИБДД г. Кемерово Александр Родыгин.