В Кузбассе стало больше заболевших корью

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В Кузбассе растет количество выявленных случаев кори: на данный момент зарегистрировано 35 подтвержденных заболевших. Об этом «Комсомолке» сообщили в Роспотребнадзоре Кузбасса.

О первых случая кори в Кузбассе стало известно 2 февраля 2023 года - тогда было выявлено 9 заболевших. К концу месяца эта цифра увеличилась почти вдвое.

По данным на 10 мая, в регионе зафиксировано 35 подтвержденных случаев заболевания этой инфекцией. Изначально вирус был обнаружен в трех муниципалитетах: Прокопьевске, Новокузнецке и Топкинском районе. Все новые случаи регистрируются именно в этих территориях.

- Случаи заболевания зарегистрированы среди детей и взрослых, в том числе лиц, прибывших из Республики Таджикистан, - сообщили в Роспотребнадзоре Кузбасса.

Напомним, что корь уже несколько лет не появлялась в Кузбассе. По данным ведомства, последний раз единичные случаи регистрировались в 2019 году.

Корь – это высокозаразное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем: при дыхании, кашле, чихании. Инфекция протекает с высокой температурой, головными болями, першением в горле, конъюнктивитом, а также характерной сыпью. Болезнь характеризуется тяжелым течением, особенно у взрослых, а также высокой вероятностью различных осложнений.