МегаФон: на майских праздниках кузбассовцы предпочли Казахстан

Фото: МегаФон

Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан, Турция (она показала прирост турпотока на 70%) и Объединенные Арабские Эмираты (страна приняла на 150% больше путешественников). Также в топ-10 вошел Египет – на майские праздники сюда приехало в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году.

Вместе с тем отмечается снижение интереса россиян к странам СНГ. Если в прошлом году на майские праздники в страны Ближнего зарубежья поехали 71% туристов, то в этом году – 56%. Количество поездок в страны СНГ снизилось на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

У кузбассовцев самыми востребованными зарубежными направлениями на майских праздниках стали Казахстан, Турция и Таиланд. Также наши земляки путешествовали по Сибири. Среди самых популярных маршрутов – Новосибирская область, Алтай и Красноярский край.

Кемеровская область наращивает и собственную туристическую привлекательность. В наш регион едут не только соседи-сибиряки, но туристы из европейской части страны. В регионе развивается инфраструктура гостеприимства, в том числе улучшается качество мобильной сети, которое позволяет путешественникам с комфортом организовывать свой отдых. Так, за последний год МегаФон расширил в Кузбассе емкость действующей телеком-инфраструктуры за счет рефарминга частот и запуска новых объектов связи 4G, в том числе и в популярных туристических локациях. В целом, по данным аналитиков ИАА TelecomDaily, средние скорости в сотовых сетях кузбасской столицы в 2,5 раза выше, чем по России и на 53% выше, чем в Москве.