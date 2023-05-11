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НовостиОбщество11 мая 2023 8:59

Кузбасский кардиодиспансер оснастили современным диагностическим комплексом

Новое оборудование поможет ежегодно обследовать и лечить свыше двух тысяч человек
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Новым диагностическим комплексом оснастили кузбасский кардиодиспансер.

Новым диагностическим комплексом оснастили кузбасский кардиодиспансер.

Кузбасский кардиодиспансер оснастили современным диагностическим ангиографическим комплексом. Новое оборудование поможет ежегодно обследовать и лечить свыше двух тысяч человек.

Современный ангиографический комплекс стоимостью 69 млн рублей приобретен на средства федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- Новейшая техника поможет не только своевременно диагностировать сердечно-сосудистые заболевания, но и качественно их лечить. При этом оборудование значительно облегчит труд врачей, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Ангиографический комплекс способен работать в непрерывном режиме 24 часа в сутки, обеспечивая медицинскую помощь пациентам в плановом и в экстренном порядке.

- Высокоточное оборудование четко выявляет сужение и закупорку сосудов, мгновенно находит тромбы и атеросклеротические бляшки в сосудах. Кроме того, аппарат позволяет непосредственно в операционной на экране увидеть результаты предыдущих обследований пациентов. Оборудование качественно повысит уровень помощи пациентам с острым ишемическим инсультом - им будет проводиться эндоваскулярная тромбоэкстракция. Это процедура удаления тромбов из мозговых артерий. Как результат - сотни, тысячи спасенных жизней, - рассказали «КП»-Кемерово» в Минздраве Кузбасса.

Напомним, за пять лет в больницы и поликлиники региона закуплено свыше 12 тысяч единиц современного оборудования, в том числе свыше тысячи аппаратов получили кардиодиспансеры. Благодаря комплексному оснащению смертность от недугов системы кровообращения снизилась в Кузбассе на треть.