Кузбасский кардиодиспансер оснастили современным диагностическим комплексом

Новым диагностическим комплексом оснастили кузбасский кардиодиспансер.

Кузбасский кардиодиспансер оснастили современным диагностическим ангиографическим комплексом. Новое оборудование поможет ежегодно обследовать и лечить свыше двух тысяч человек.

Современный ангиографический комплекс стоимостью 69 млн рублей приобретен на средства федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- Новейшая техника поможет не только своевременно диагностировать сердечно-сосудистые заболевания, но и качественно их лечить. При этом оборудование значительно облегчит труд врачей, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Ангиографический комплекс способен работать в непрерывном режиме 24 часа в сутки, обеспечивая медицинскую помощь пациентам в плановом и в экстренном порядке.

- Высокоточное оборудование четко выявляет сужение и закупорку сосудов, мгновенно находит тромбы и атеросклеротические бляшки в сосудах. Кроме того, аппарат позволяет непосредственно в операционной на экране увидеть результаты предыдущих обследований пациентов. Оборудование качественно повысит уровень помощи пациентам с острым ишемическим инсультом - им будет проводиться эндоваскулярная тромбоэкстракция. Это процедура удаления тромбов из мозговых артерий. Как результат - сотни, тысячи спасенных жизней, - рассказали «КП»-Кемерово» в Минздраве Кузбасса.

Напомним, за пять лет в больницы и поликлиники региона закуплено свыше 12 тысяч единиц современного оборудования, в том числе свыше тысячи аппаратов получили кардиодиспансеры. Благодаря комплексному оснащению смертность от недугов системы кровообращения снизилась в Кузбассе на треть.