Пользователи Интернета стали больше интересоваться биопестицидами, гидропоникой и селекцией - РСХБ

Фото: Пресс-служба АО Россельхозбанк.

За минувший год у пользователей интернета в России сменились интересы в сфере агротехнологий. К такому выводу пришли аналитики Центра развития финансовых технологий Россельхозбанк, проанализировав поисковые запросы в сети Интернет с марта 2022 года по март 2023 года.

Согласно результатам исследования интернет-пользователи все чащи интересуются биопестицидами, методами удобрения растений на вертикальных фермах и селекцией. Так биопрепаратам - биологическим средствам защиты растений был посвящен каждый четвертый запрос. Микроорганизмы, содержащиеся в биопрепаратах, в отличие от традиционных – химических пестицидов, не наносят вред природным экосистемам и не несут рисков для здоровья человека.

В части вертикального фермерства подавляющее большинство пользователей интересовались гидропонными установками. На втором месте оказались запросы по аэропонике - процессу выращивания растений в воздушной среде без использования почвы, и аквапоника - система производства продуктов питания, которая сочетает аквакультуру с гидропоникой, на которую пришлось всего 3,6% запросов, оказалась на последнем месте.

Аналитики Россельхозбанка отметили, что за 12 месяцев число запросов по гидропонике и аэропонике выросло на 2.4% и 12% соответственно, что говорит о росте интереса к технологиям контролируемых средств для выращивания растений.

В отношении селекции самой популярными культурами оказались картофель (37% всех запросов), пшеница (28% запросов) и кукуруза (14% запросов).

- Селекционная деятельность чрезвычайно важна в контексте национальной политики импортозамещения. Переориентации на внутренние интеллектуальные и научные ресурсы, многочисленные запросы по выведению новых сортов стратегических для России культур (картофель, зерновые и пр.) вполне очевидны и оправданы, - отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Ознакомиться подробнее с исследованием, а также другими аналитическими материалами об агротехе можно в проекте Агробит, представленном на платформе «РСХБ в цифре».