Кузбасские студенты и аспиранты получили шанс на миллион

Кузбасские студенты получили шанс на миллион Фото: Павел МАРТИНЧИК

У студентов и аспирантов Кузбасса есть возможность получить миллион рублей на бизнес-проект.

К 5 июня студенты и аспиранты вузов, занимающиеся научно-техническими исследованиями и разработками, имеющими коммерческий потенциал, могут подать заявку на участие в конкурсе «Студенческий стартап», который проводит Фонд содействия инновациям. Полторы тысячи лучших новаторов получат по миллиону рублей на реализацию своих идей.

- Участников программы отбирают по таким направлениям, как химические технологии и новые материалы, цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, энергетика и креативные индустрии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосбережение, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс- службе администрации правительства Кузбасса.

Организаторы конкурса отмечают важную деталь - получившие гранты студенты обязательно должны зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и сайт проекта, а также создать опытную версию своего товара или услуги.

- Конкурс «Студенческий стартап» дает возможность не только развивать новые навыки и компетенции, но и применять их на практике, запуская собственные бизнес-проекты, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.