Свыше 300 кузбасских саженцев увековечат память Курской битвы

Сотни кузбасских кедров отправили к героическим местам Курской битвы.

По поручению Сергея Цивилева из Кузбасса в Курскую область отправлены 320 саженцев кедра.

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, памятную аллею сибирских кедров высадят в честь 80-летия победы в Курской битве.

- Метровым саженцам по 10 лет, их в Яшкинском районе Кузбасса вырастил ветеран лесного хозяйства Валерий Ярыга, - уточнили в правительстве региона.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, кедры символизируют долголетие, они станут живым напоминанием о подвиге наших солдат в годы Великой Отечественной войны.

- Курская область пополнит список памятных мест, здесь высадим сразу большую аллею, - отметил глава региона.

Напомним, в ноябре прошлого года в основание мемориала Воину-Освободителю в Кемерове вложили капсулу со священной землей, привезенной с мест сражений в Курской битве. Высадка в Курской области кедровой аллеи Памяти и Славы увековечит боевой и трудовой подвиг наших предков, еще сильнее укрепив связь между регионами.