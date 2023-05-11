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НовостиОбщество11 мая 2023 12:03

Глав кузбасских муниципалитетов обязали пресекать распространение ландшафтных пожаров

При этом руководителей призвали следить за профилактикой возгораний
Анатолий БОЛДЫРЕВ
в Кузбассе пристально следят за любым возгоранием в лесу.

в Кузбассе пристально следят за любым возгоранием в лесу.

Правительство региона призвало глав кузбасских городов и районов пресекать распространение ландшафтных пожаров.

- Непростая обстановка с ландшафтными пожарами, а их в апреле зафиксировано свыше 520, требует незамедлительного вмешательства и внимания со стороны глав территорий,- подчеркнул замгубернатора по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии Андрей Панов.

Андрей Панов уже поручил главам муниципальных образований обеспечить повышенный противопожарный контроль на тех своих территориях, которые расположены рядом с лесным массивом.

Напомним, во всех районах и городах Кузбасса приведены в полную готовность добровольные пожарные команды и патрули.

Как пояснили «КП» - Кемерово» в региональном управлении МЧС, в апреле на территории Кемеровской области зафиксировано 526 ландшафтных пожаров.