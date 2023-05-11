12 новых судей Президент России назначил в Кузбассе

Новые судьи назначены в Кузбассе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 новых судей Президент России Владимир Путин назначил в Кузбассе. Приказ об этом уже подписан. Документ о назначении федеральных судей опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 10 мая.

на 6-летний срок полномочий Юлия Колчина назначена зампредседателя Центрального районного суда города Новокузнецка, а Ольга Полюцкая назначена председателем Зенковского районного суда города Прокопьевска.

Еще 10 судей назначены президентом России в районных и городских судах. Двое из них - судьи Восьмого кассационного суда, а также судьи Заводского районного суда города Кемерово, Калтанского районного суда, Кузнецкого районного суда Новокузнецка, Мариинского городского суда, Рудничного районного суда Кемерова, Рудничного районного суда Прокопьевска, Таштагольского городского суда, Центрального районного суда Новокузнецка.