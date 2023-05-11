Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 14:39

12 новых судей Президент России назначил в Кузбассе

Приказ о назначении уже подписан
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Новые судьи назначены в Кузбассе.

Новые судьи назначены в Кузбассе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 новых судей Президент России Владимир Путин назначил в Кузбассе. Приказ об этом уже подписан. Документ о назначении федеральных судей опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 10 мая.

на 6-летний срок полномочий Юлия Колчина назначена зампредседателя Центрального районного суда города Новокузнецка, а Ольга Полюцкая назначена председателем Зенковского районного суда города Прокопьевска.

Еще 10 судей назначены президентом России в районных и городских судах. Двое из них - судьи Восьмого кассационного суда, а также судьи Заводского районного суда города Кемерово, Калтанского районного суда, Кузнецкого районного суда Новокузнецка, Мариинского городского суда, Рудничного районного суда Кемерова, Рудничного районного суда Прокопьевска, Таштагольского городского суда, Центрального районного суда Новокузнецка.