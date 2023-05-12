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НовостиОбщество12 мая 2023 2:30

12 мая в Кемерове на несколько часов часа отключат светофоры

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Екатерина БОРМОТОВА

12 мая в Кемерове на несколько часов часа отключат светофоры в Рудничном и Центральном районах. Об этом предупредили в ГИБДД Кузбасса.

По информации ЦОДД г. Кемерово, с 09:00 до 12:00 не будет работать светофор, расположенный на пересечении проспекта Кузнецкого и улицы Н. Островского. Это связано с проведением ремонта и отключением электроэнергии.

Кроме того, с 13:00 до 16:00 будет отключен светофор по адресу проспект Шахтеров, 1.

В ГИБДД сообщили, что рядом с данными участками будут дежурить экипажи ДПС. В случае затруднений в движении, регулирование будет осуществляться в ручном режиме.

Водителей призвали быть внимательными и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.