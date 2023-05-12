Фото: архив "КП"
Фото: Екатерина БОРМОТОВА
12 мая в Кемерове на несколько часов часа отключат светофоры в Рудничном и Центральном районах. Об этом предупредили в ГИБДД Кузбасса.
По информации ЦОДД г. Кемерово, с 09:00 до 12:00 не будет работать светофор, расположенный на пересечении проспекта Кузнецкого и улицы Н. Островского. Это связано с проведением ремонта и отключением электроэнергии.
Кроме того, с 13:00 до 16:00 будет отключен светофор по адресу проспект Шахтеров, 1.
В ГИБДД сообщили, что рядом с данными участками будут дежурить экипажи ДПС. В случае затруднений в движении, регулирование будет осуществляться в ручном режиме.
Водителей призвали быть внимательными и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.