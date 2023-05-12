В Кузбассе осудили курьера-мошенника

В Новокузнецке наказали курьера-мошенника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке вынесен приговор курьеру-мошеннику, похитившему у трех пенсионерок более 900 000 рублей

История началась в январе этого года, когда в полицию обратились три пенсионерки. Они заявили о хищении у них крупных денег. Общая сумма ущерба составила более 900 тысяч рублей.

- Почерк у всех трех хищений был один - пожилым женщинам звонили неизвестные, и, представившись их родственниками, которые, якобы, совершили ДТП, просили о срочной финансовой помощи. Под наплывом эмоций пенсионерки тут же доставали последние деньги и предавали прибывшему к ним домой курьеру. Вся трагедия в том, что женщины родственникам своим перезванивали уже после кражи денег, когда приходили в себя, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

После того как курьера - мошенника, который оказался студентом первого курса одного из новокузнецких колледжей, полицейские вычислили и задержали, выяснились все подробности его криминального заработка.

- Нашел он его в Интернете. При этом осознавал, что участвует в криминальной схеме. По условиям от каждого такого мошеннического заказа студент оставлял себе 5%, остальное переводил «кураторам». Деньги тратил в основном на вещи и похождения по ночным клубам, - добавили кузбасские полицейские.

Новокузнецкий районный суд признал новокузнечанина виновным и приговорил его к принудительным работам на два года и шесть месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработка.

- Кроме того, осужденный обязан полностью возместить потерпевшим причиненный ущерб, - уточнили в ГУ МВД России по Кузбассу.