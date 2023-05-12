Из Новокузнецка появятся дополнительные авиарейсы в Новосибирск

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Авиакомпания S7 Airlines с 1 июня запускает дополнительные рейсы по маршруту Новосибирск – Новокузнецк – Новосибирск. Об этом в своем телеграм-канале рассказал заместитель губернатора Андрей Панов.

- Сейчас улететь из аэропорта им. Б.В. Волынова в Толмачево можно каждый день в 12.30. Новые рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям с вылетом из Новокузнецка в 10.10, - сообщил он.

Новые рейсы помогут пассажирам более удобно выстраивать маршруты через Новосибирск.