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НовостиПроисшествия12 мая 2023 8:32

В Кемерове грузовик сбил ребенка

11-летний мальчик госпитализирован с травмами различной степени тяжести
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове грузовик сбил школьника, переходившего дорогу. Обстоятельства аварии рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло утром 12 мая на пересечении улиц Масальской и Белозерной в Кемерове. По предварительным данным, 31-летний водитель грузового автомобиля «Фредлайнер» сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого грузовик врезался в двигавшуюся впереди него фуру.

- В результате ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

На водителя грузовика составили шесть протоколов. Ему грозят штрафы на общую сумму более 8 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.