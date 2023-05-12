В Кемерове грузовик сбил ребенка

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове грузовик сбил школьника, переходившего дорогу. Обстоятельства аварии рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло утром 12 мая на пересечении улиц Масальской и Белозерной в Кемерове. По предварительным данным, 31-летний водитель грузового автомобиля «Фредлайнер» сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого грузовик врезался в двигавшуюся впереди него фуру.

- В результате ребенок госпитализирован с травмами различной степени тяжести, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

На водителя грузовика составили шесть протоколов. Ему грозят штрафы на общую сумму более 8 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.