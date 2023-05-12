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НовостиОбщество12 мая 2023 8:43

В Кемерове построят спорткомплекс для занятий спортивной гимнастикой

Он появится в Ленинском районе
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

В Ленинском районе Кемерова появится спорткомплекс для занятий спортивной гимнастикой. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

Спорткомплекс возведут на территории 72 микрорайона - между улицей Марковцева и бульваром Строителей (сейчас там располагается гаражный кооператив).

По словам мэра, сейчас начинается проектирование нового объекта.

- В ближайшее время будет объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации, - написал он в своем телеграм-канале, отметив, что срок завершения проектирования – август 2024 года.