В Кемерове построят спорткомплекс для занятий спортивной гимнастикой

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.
В Ленинском районе Кемерова появится спорткомплекс для занятий спортивной гимнастикой. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.
Спорткомплекс возведут на территории 72 микрорайона - между улицей Марковцева и бульваром Строителей (сейчас там располагается гаражный кооператив).
По словам мэра, сейчас начинается проектирование нового объекта.
- В ближайшее время будет объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации, - написал он в своем телеграм-канале, отметив, что срок завершения проектирования – август 2024 года.