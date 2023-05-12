В Кемерове построят спорткомплекс для занятий спортивной гимнастикой

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

В Ленинском районе Кемерова появится спорткомплекс для занятий спортивной гимнастикой. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

Спорткомплекс возведут на территории 72 микрорайона - между улицей Марковцева и бульваром Строителей (сейчас там располагается гаражный кооператив).

По словам мэра, сейчас начинается проектирование нового объекта.

- В ближайшее время будет объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации, - написал он в своем телеграм-канале, отметив, что срок завершения проектирования – август 2024 года.