«День РСХБ» предоставит студентам и молодым специалистам новые карьерные возможности

Фото: Пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк запускает карьерно-образовательное мероприятие «День РСХБ». С его помощью финансовая организация надеется продвинуть аграрное образование и поддержать студентов и молодых специалистов на рынке труда в АПК. «День РСХБ» станет одним из мероприятий, организуемых банком для студентов и выпускников, выбравших карьеру в агросфере, и будет проходить на ежегодной основе. Для участников мероприятия подготовлены лекции, мастер-классы по карьерным возможностям, а также встречи с представителями ведущих компаний агробизнеса в разных регионах России, благодаря которым они смогут познакомиться с лучшими работодателями, узнать о новых проектах и найти работу своей мечты.

Всего в 2023 году будут запущены «Дни РСХБ» на площадках 69 учебных заведений от Калининграда до Владивостока, входящих в стипендиальную программу Россельхозбанка.

Первая встреча в рамках «Дня РСХБ» прошла в конце апреля. В ней приняли участие студенты РГАУ-МСХА им. Тимирязева. На встрече представители Россельхозбанка и генеральный директор винодельни Chateau Cotes De Saint Daniel Евгений Богданов осветили возможности компании для студентов и молодых специалистов. А также рассказали о практиках и стажировках, стипендиальной программе РСХБ, Клубе амбассадоров банка и о возможностях платформы «Я в Агро» - уникальной онлайн-площадке по образованию и поиску работы в сельском хозяйстве.

К слову, на май 2023 года на платформе представлено более 4500 работодателей и размещено более 14750 вакансий. Также на ней можно найти более 130 уникальных курсов для повышения квалификации и развития навыков.