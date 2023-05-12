В Кемерове состоялся финал городского конкурса «Содружество юных инспекторов движения»

Кемеровские ЮИДовцы маршируют не хуже солдат

В пятницу, 12 мая, в кемеровском учебно-методическом центре безопасности дорожного движения детей и юношества прошел конкурс «Содружество юных инспекторов движения». В нем приняли участие 15 лучших отрядов содружества. Ребята демонстрировали свои умения и навыки в восьми конкурсах.

- Школьники показали, как они блестяще умеют маршировать, оказывать первую медицинскую помощь, филигранно управлять велосипедом, собирать и разбирать его. Ключевое умение - правила участников дорожного движения. Их ЮИДовцы должны знать назубок. Оценивали школьников сотрудники кемеровского ОГИБДД и учителя. Победителями стали юные инспекторы движения кемеровской общеобразовательной школы № 19, - рассказали «КП» - Кемерово» в отделе пропаганды ОГИБДД по г. Кемерово.

Конкурс «Содружество Юных инспекторов движения» в Кемерове проходит более десяти лет. В течение года школьники принимают участие в популярных конкурсах: «Безопасное колесо», для семей - «Мама, папа я - ЮИДовская семья», а также «Юный автомобилист» и «Юный пропагандист».