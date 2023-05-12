В новых стенах и еда вкуснее.

Десять школьных столовых модернизируют нынешним летом в Кузбассе в рамках региональной программы «Вкусная перемена».

В столовых измениться все, от интерьера до меню.

Школьные пищеблоки обновят в школах Прокопьевска, в Тяжинском городском округе Юрге, в Беловском, Гурьевском, Промышленновском, Топкинском районах Кемеровской области, а также в Тайге.

В школьных столовых заменять все коммуникации, поставят новые двери и окна. Полностью заменят все оборудование, приобретут для пищеблоков новый инвентарь: пароконвектоматы, котлы, плиты, холодильники, посудомоечные машины, линии раздачи, столы и стулья для обеденных зон. А еще установят питьевые фонтанчики, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.

В среднем на ремонт и переоснащение одной школьной столовой из регионального бюджета выделят по семь миллионов рублей.

- В большинстве школ, где мы уже обновили столовые, горячими обедами стали питаться 100% детей. Этому способствует и современная обстановка, которую создаем в обеденных залах, и, конечно же, совершенно иной уровень блюд, которые повара готовят на новом оборудовании. Наша задача - создать такие условия во всех школах региона», - подчеркнул Сергей Цивилев.

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