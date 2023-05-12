Гуманитарный груз Кузбасса приехал в Луганск

Кузбасский гуманитарный грух приехал в Луганск

Фура с гуманитарной помощью, предназначенной для кузбассовцев-участников СВО, отправленная 8 мая из Белова в рамках автопробега «Эстафета памяти «КуZбасс - фронту!», добралась до Луганска. 400 коробок с одеждой продуктами, обмундированием, специальной техникой собирали все беловчане, по отдельности и целыми предприятиями и организациями.

- Тепловизоры, квадрокоптеры, маскировочные сети и костюмы, шлемы, защитные очки, маски, тактические накидки, и два автомобиля УАЗ, купленные предпринимателями города. Из продуктов - натуральные сухие супы и каши. Все это передадут нашим воинам, чтобы они чувствовали, что дома о них заботятся, думают и ждут, - рассказали «КП» - Кемерово» в администрации Правительства региона.

Губернатор Кузбасса уверен, что такие гуманитарные грузы еще больше укрепляют веру в победу у наших ребят.

- Весь Кузбасс объединился в желании помочь нашим бойцам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Это чувство надежного тыла, поддержка не только родных и близких, но и всех граждан нашей страны позволяют нашим воинам храбро сражаться, дают уверенность в скорой Победе», - подчеркнул Сергей Цивилев.