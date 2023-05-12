Кузбасские моногорода имеют шанс расширить свою инфраструктуру Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Моногорода Кузбасса имеют шанс расширить свою инфраструктуры за счет финансовой поддержки от ВЭБ.РФ

Доработать заявки на получение невозвратной финансовой поддержки ВЭБ.РФ на строительство инфраструктуры губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил главам 24-х моногородов региона

- Мы готовы активно сотрудничать в этом направлении, надо только муниципалитетам и инвесторам внимательно поработать над составлением заявок, - сообщила «КП» - Кемерово» главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Кроме того, ВЭБ. РФ предлагает региону кредитование инвестпроектов под капитальные вложения на сумму от 5 миллионов до 1 миллиарда рублей под 1% годовых (под банковскую гарантию), кредитование под залог или иные формы обеспечения – от 250 миллионов до 1 миллиарда рублей под 5% годовых.

- Льготные займы и возможности инфраструктурного сопровождения, которые предоставляет корпорация развития ВЭБ. РФ, могут дополнить региональные преференции, которые у нас есть для малого и среднего бизнеса», - отметил Сергей Цивилев.