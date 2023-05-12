Жителям Кузбасса бесплатно раздают молодые деревья

Жителям Кузбасса бесплатно раздают саженцы деревьев

По инициативе Сергея Цивилева кузбассовцам бесплатно раздают саженцы деревьев для участия в акции «Сад Памяти». Люди могут посадить дерево в память о своем родственнике-фронтовике или труженике тыла.

- Высаживать молодые деревья в память о героях войны стало в регионе традицией. Для нас это память о героическом и трудовом подвиге земляков в годы Великой Отечественной войны, - отметил губернатор Кузбасса.

Новокузнецкий лесхоз раздает сеянцы кедра, Кемеровский лесхоз - сосны.

- В Кузбассе свыше 433 тысяч хвойных саженцев будут высажены на землях лесного фонда, 28 тысячи молодых деревьев и кустарников - непосредственно в городах и районах области, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.