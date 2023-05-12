Лучших медсестер наградили в Кузбассе.

В Кузбассе наградили лучших медсестер. Грамоты, медали и звания получили свыше 100 медработников региона

Знаком «Отличник здравоохранения» награждены пять медицинских работников, еще 37 приглашенных удостоены областными медалями «За служение Кузбассу», «За достойное воспитание детей», «За веру и добро». 30 медсестер региона отмечены Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, 20 - Почетной грамотой губернатора Кузбасса, двое – нагрудным знаком «Почетный работник здравоохранения Кузбасса». Девятерых медработников отмечены наградами Ассоциации медицинских сестер Кузбасса, 12 - профсоюзными наградами.

- Роль медсестры - бесценна. Ни один современный прибор не обеспечит столь внимательного, доброго и чуткого отношения, которое дает пациенту медицинская сестра. Ваша профессия требует самоотверженности, мастерства, милосердия и любви к людям. Вы на посту и в будни, и в праздники. Искренне благодарю вас за работу, которую вы каждый день выполняете во всех уголках нашего региона», - отметила заместителя председателя Правительства Кузбасса Елена Воронина.