Коронавирус в Кузбассе: плюс 65 заболевших

Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на утро 13 мая всего в Кузбассе выявлено 227 372 случая заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 65 выявленных зараженных. Это на 12 случаев больше, чем день назад. Об этом сообщил региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выписано за последние сутки 114 человек. А всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справился 223 541 пациент.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 819 кузбассовцев.

Скончался за последние сутки один человек с коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев с начала пандемии в регионе выросло до 3012.