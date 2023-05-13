Убийцу кузбасского бизнесмена задержали в Новосибирской области

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Убийство произошло 6 апреля в городе Осинники. 47-летний местный предприниматель был обнаружен с огнестрельным ранением в области головы.

В результате следственных действий 12 апреля был задержан и взят под стражу один из горожан, обвиняемый в причастности к этому преступлению. В дальнейшем при оперативной поддержке сотрудников следственного управления СКР по Кузбассу со стороны полицейских местоположение исполнителя убийства было установлено - он скрывался на территории Новосибирской области, где и был задержан.

Как сообщила пресс-служба СКР по Кемеровской области, задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. А по возбужденному уголовному делу продолжается проведение следственных действий.