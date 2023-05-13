В Кузбассе задержан рецидивист с крупной партией запрещенных веществ

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Ранее судимый 29-летний житель Белова получил в одном из мессенджеров приглашение на работу наркокурьером и дал согласие.

Оперативниками отделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России «Беловский» он был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В автомобиле подозреваемого полицейские обнаружили 48 свертков с наркотическим средством общей массой более 70 граммов. Всю партию задержанный должен был распространить через систему «закладок» на территории города Белово.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия его заключили под стражу.