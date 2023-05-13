В Кузбассе взят под стражу убийца бизнесмена из Осинников

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Такое решение вынесено в Центральном районном суде города Кемерово.

Сегодня, 13 мая, следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 38-летнего исполнителя убийства предпринимателя, совершенного в Осинниках 6 апреля. Накануне он был задержан на частном подворье в поселке Красный Яр Новосибирской области.

Суд согласился с доводами следствия и вынес решение об отправке обвиняемого в СИЗО.

Расследование этого уголовного дела взято на контроль главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

Напомним, что ранее был задержан и также взят под стражу второй обвиняемый, причастный к этому преступлению.