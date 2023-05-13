В Кузбассе состоится экологический форум

Фото: администрация г.Новокузнецка

Его программа посвящена вопросам реализации региональной экологической политики, взаимодействию власти, бизнеса и общественности.

Форум приурочен к Х Невскому международному экологическому конгрессу в Санкт-Петербурге, который организуется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 25–26 мая 2023 года под эгидой правительства Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Главной темой Конгресса в этом году станет «Экология: право, а не привилегия». Ожидается, что участники в рамках честного и открытого международного диалога обсудят наиболее острые и актуальные экологические вопросы.

Мероприятия Кузбасского экологического форума пройдут с 15 по 19 мая на площадках Кемерова и Новокузнецка.

В рамках форума планируется рассмотреть вопросы реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», перехода к экономике замкнутого цикла, адаптации к климатическим изменениям, применения наилучших доступных технологий, сохранения биоразнообразия, развития экологического образования и просвещения населения.