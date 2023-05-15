В Кемерове автомобиль снес знак пешеходного перехода

Фото: ГИБДД Кузбасса.

Сегодня утром в Кемерове произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых в результате столкновения врезался в опору светофора и снес знак пешеходного перехода. Обстоятельства аварии рассказали в ГИБДД Кузбасса.

ДТП случилось около 08.30 на пересечении улицы Ворошилова и проспекта Химиков. По предварительным данным, водитель Lada Vesta, разворачиваясь на перекрестке, не пропустил автомобиль Honda, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения иномарку отбросило на опору светофора.

- Медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля Honda, характер травм уточняется, - сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

По факту ДТП проводится проверка, на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД.