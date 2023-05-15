Сергей Цивилев: международный фестиваль «Динотерра» в Кузбассе готов принять в этом году 60 тысяч гостей

Детали предстоящего события обсудили на заседании оргкомитета. Фото: пресс-служба АПК.

В этом году на международном фестивале «Динотерра» в Кузбассе ожидается не менее 60 тысяч гостей. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Мероприятие проходит ежегодно в деревне Шестаково Чебулинского муниципального округа — месте, где были найдены останки динозавров, в том числе пситтакозавра сибирского. В прошлом году научно-популярный фестиваль впервые прошел в международном формате и собрал рекордное количество гостей.

- Новый формат традиционного фестиваля значительно повысил интерес к нему и жителей региона, и наших гостей. Объединив науку, творчество и новейшие технологии, мы сумели в прошлом году привлечь к этому мероприятию не 3-5 тысяч гостей, как было раньше, а 32 тысячи человек... В этом году ожидаем не менее 60 тысяч гостей, — отметил Сергей Цивилев.

Мероприятие пройдет 23-25 июня. Организаторы готовят насыщенную культурно-развлекательную и научную программу: разнообразные шоу, лекции, КВИЗы, показы фильмов под открытым небом и мультимедийных высокотехнологичных спектаклей, ярмарку еды и ремесел, а также концерты хэдлайнеров – их имена пока не раскрываются.

Напомним, что правительство РФ в 2023 году определило международный фестиваль «Динотерра» одним из лучших событийных мероприятий и выделило федеральную поддержку. Кузбасс получит 20 млн 370 тысяч рублей для софинансирования «Динотерры».