В Кемерове восстановили движение на улице Веры Волошиной

На кемеровской улице Веры Волошиной восстановили движение пассажирских автобусов.

В Кемерове на участке автомобильной дороги по улице Веры Волошиной после ремонта открыли движение для городского пассажирского транспорта.

Как сообщили в пресс-службе кемеровской мэрии, по открытому после ремонта участку дороги вновь пошли пассажирские автобусы.

- На участке восстановлены привычные маршруты: №6 «Поселок Казачий - КОАО «Химпром», №7 «Драмтеатр - Детский сад», №26т «21 микрорайон» - Детский сад», №35 «Д/п. «Шалготарьян» - Детский сад», №64 «КГМИ - рынок «Дружба», №80 «ТРК «Променад 2» - Детский сад», №99 «Д/п «Шалготарьян» - Детский сад» и №100 «11 ГРБ - улица 1-я Линия», - пояснили в администрации Кемерова.