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НовостиОбщество15 мая 2023 5:06

В Кемерове восстановили движение на улице Веры Волошиной

Участок автомобильной дороги после ремонта открыли для общественного транспорта
Анатолий БОЛДЫРЕВ
На кемеровской улице Веры Волошиной восстановили движение пассажирских автобусов.

На кемеровской улице Веры Волошиной восстановили движение пассажирских автобусов.

В Кемерове на участке автомобильной дороги по улице Веры Волошиной после ремонта открыли движение для городского пассажирского транспорта.

Как сообщили в пресс-службе кемеровской мэрии, по открытому после ремонта участку дороги вновь пошли пассажирские автобусы.

- На участке восстановлены привычные маршруты: №6 «Поселок Казачий - КОАО «Химпром», №7 «Драмтеатр - Детский сад», №26т «21 микрорайон» - Детский сад», №35 «Д/п. «Шалготарьян» - Детский сад», №64 «КГМИ - рынок «Дружба», №80 «ТРК «Променад 2» - Детский сад», №99 «Д/п «Шалготарьян» - Детский сад» и №100 «11 ГРБ - улица 1-я Линия», - пояснили в администрации Кемерова.