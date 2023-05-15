В Кемерове пройдет акция «Встречная полоса»

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове с 15 по 21 мая пройдет профилактическая акция «Встречная полоса». Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

В рамках мероприятий инспекторы ДПС будут патрулировать участки дорог, где происходят ДТП, связанные с нарушениями правил обгона, выезда на встречную полосу.

В городской ГИБДД напомнили, что в качестве наказания за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, предусмотрен штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, либо штраф до 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением также влечет наложение штрафа в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

- Комплекс мероприятий под названием «Встречная полоса» проводится неслучайно. В текущем году произошло 10 дорожно-транспортных происшествий по причине нарушения водителями правил обгона, выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. В данных ДТП 21 человек получил травмы, 1 погиб, - сообщил начальник ОГИБДД Кемерова Александр Родыгин.

В ведомстве призвали автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения.