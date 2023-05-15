Для выпускников Кузбасса открылась «Большая университетская неделя»

Кузбаским студентам расскажут о преимуществах высшего образования.

Новый образовательный проект «Большая университетская неделя» открылся для абитуриентов Кузбасса. Он поможет выпускникам кузбасских школ и их родителям выбрать вуз и специальность в нем по душе.

- «Большая университетская неделя» откроет выпускникам школ уникальные условия наших институтов и университетов, где созданы современные учебные аудитории, научные лаборатории. Для старшеклассников откроются хорошие перспективы, в том числе по практике и трудоустройству, - отметил губернатор региона Сергей Цивилев.

В рамках проекта ребята подробно узнают о факультетах, культурной, волонтерской, спортивной жизни вузов, жилищных условиях и поддержке талантливых студентов. Для школьников организуют тематические классные часы и уроки. А для родителей выпускников Всекузбасское онлайн-собрание, где ректоры расскажут о преимуществах поступления в вузы, бюджетных местах и льготах.

В «Большой студенческой неделе» участвуют все вузы Кузбасса - от Кемеровского госуниверситета и медакадемии до Сибирского индустриального университета и единственного за Уралом Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний.

- Профориентационный проект реализуется в рамках поддержки приемной кампании в 2023 году и продлится до конца июня, - сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.